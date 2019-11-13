BRICS liderleri, stratejik partnerliği konuşmak için Brezilya’da

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS’in 11. zirvesi bugün Brezilya’da başladı. İki gün sürecek zirve, uluslararası arenada çok kutupluluğu teşvik etmeyi amaçlayan BRICS’e üye ülkelerin liderlerini başkent Brasilia’da bir araya getiriyor.

Bu yıl BRICS dönem başkanlığını yapan Brezilya, 11. zirvenin ev sahipliğini yapıyor.

Bugün başlayan ve iki gün sürecek zirve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi’nin katılımıyla gerçekleşiyor.

Gelişmekte olan beş ekonominin liderlerinin açık formatta bir toplantı gerçekleştirip ekonomide işbirliği, stratejik partnerlik, yatırımlar ve karşılıklı olarak fayda sağlayacak projeleri ele alması bekleniyor.

Putin zirvede, işbirliğinin güçlendirilmesi gibi, Rusya’nın 2020’deki BRICS başkanlığı önceliklerini anlatacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un BRICS ülkelerinin basını için kaleme aldığı bir makaleye göre ise Rusya ayrıca, kuruluşun üyelerinin BM’deki koordinasyonunu arttırmayı amaçlıyor ve BMGK’nın onayı olmadan askeri güç kullanımına karşı çıkıyor.

Zirve kapsamında liderler arasında kapalı bir toplantı da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin toplantıda ABD’nin stratejik silah kontrol anlaşmalarından çıkması gibi, stratejik güvenlik sistemine zarar verecek adımlarından söz edeceğini belirtti.

Öte yandan zirvede bir dizi ikili görüşmenin yapılması da bekleniyor. Putin bugün Modi ve Şi, yarın da Brezilyalı mevkidaşı ile görüşecek.

BRICS liderleri ayrıca, BRICS İş Konseyi ve BRICS İş Forumu toplantısına katılacak, konseyin çalışmaları hakkında bilgilendirilecek.

BRICS tarafından işbirliğini arttırmak ve ortak projeleri finanse etmek için kurulan Yeni Kalkınma Bankası da liderlere faaliyetleri konusunda bilgi verecek. Banka halihazırda ortak projeler için 11.5 milyar dolar ayırdı.