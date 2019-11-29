'Venezüella, ABD yaptırımlarına rağmen Küba ve Çin'e 4 milyar dolarlık petrol ihraç etti'

Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın, ABD son yıllarda artan yaptırımlarına rağmen Küba ve Çin'e yaklaşık 4 milyar dolarık petrol ihraç ettiği bildirildi.

ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, ABD'nin ekonomik yaptırımlarla Venezüella'nın petrol ihracatını engellemeye çalışmasına rağmen Caracas'ın bazı ülkelere petrol göndermeye devam ettiğini söyledi.

Abrams, yaptığı açıklamada, Venezüella'dan Çin'e 3 milyar dolarlık petrol sevkiyatı yapıldığını ve Venezüella'nın uzun süredir müttefiki olan Küba'ya 900 milyon dolar değerinde petrol gönderildiğini belirtti.

Temsilci, Venezüella'nın bu petrolü Çin'e olan borcunun bir kısmını ödemek için gönderdiğini dile getirdi.

Diğer yandan Abrams, Venezüella hükümetinin Rusya ile askeri alımlar için 209 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını iddia etti. Abrams, söz konusu sözleşmenin ne zaman imzalandığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Temsilci, anlaşma gereği Rusya'nın ülkeye Sukhoi savaş uçakları ve askeri helikopter tedarik edeceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya tarafı, ABD'nin, Venezüella'nın 2019'da Rusya'dan yeni silahlar aldığı yönündeki iddialarını yalanlayarak, iki ülke arasında yakın gelecekte yeni bir askeri anlaşma imzalanmasının beklenmeyeceğini bildirmişti.