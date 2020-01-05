Venezüella Ulusal Meclisi, lideri Guaido’yu görevden aldı

Ulusal Meclisi’nde oylamanın yapıldığı toplantıya, bir yıl önce kendini Devlet Başkanı ilan eden Guido dahil mevcut meclis yöneticileri katılmadı.
teleSUR televizyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Milletvekili Luis Eduardo Parra, Venezüella Ulusal Meclisi’nin yeni başkanı” dendi.
Parra’nın, 140 milletinin oyuyla Meclis Başkanlığı görevine getirildiği ifade edildi.
#ENVIVO | El diputado Luis Eduardo Parra, es elegido presidente de la Asamblea Nacional de #Venezuela🇻🇪 con 140 votos legítimos— teleSUR TV (@teleSURtv) January 5, 2020
👉https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/F1syBKqyYf
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)