Maduro: İran ile işbirliğinin tam kapsamını açıklamayacağım

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'ın son aylarda ABD'nin yaptırım baskısı altındaki ülkesine yaptığı yardımlar için teşekkür ederek, müttefik ülke ile geliştirilen işbirliğinin tam kapsamı konusunda açıklama yapmayacağını belirtti.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin enerji sektörü üzerindeki yaptırım baskısına karşı yardımlarından dolayı İran'a teşekkür etti.

Dün devlet televizyonuna verdiği röportajda Maduro, "Birbirimize yardım ediyoruz" diyerek, "İran'ın tecrübesinin, idari kapasitemizi ve geliştirme projelerimizi güçlendirmemize yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İran'dan gelen yardımın tam boyutu hakkında daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Venezülla lideri, bunun 'savaşta oldukları için bir sır olarak kalması gerektiğini' belirtti.

'İyi bir fikir'

Ayrıca Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Venezüella'nın İran'dan füze alacağı yönündeki iddiasını yorumlayan Maduro, bunun daha önce aklına getirmediği 'iyi bir fikir' olduğunu kaydetti.

Hiç kimsenin, Venezüella'nın ihtiyacı olan şeyi satın almasına mani olamayacağını dile getiren Maduro, "Mümkün ve münasip olursa o füzeleri alırız" diye konuştu.

'Bölgedeki en gelişmiş füze savunma sistemlerine sahibiz'

Diğer yandan Kolombiya yönetimini, ülkesine yönelik herhangi bir saldırganlığa karşı uyaran Venezüella lideri, yıllar içinde Rusya'dan satın aldıkları sistemler sayesinde Latin Amerika ve Karayipler'deki 'en gelişmiş' füze savunma sistemlerine sahip olduklarını ifade etti.

İran yardımları

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezüella'ya gönderilmişti.

Reuters'a konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezüella'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek "Bu, uluslararası yasaların ve Venezüellalıların temel haklarının açık ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.