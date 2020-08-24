Kayıt
23:04 24 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Maduro: İran ile işbirliğinin tam kapsamını açıklamayacağım

    © REUTERS / STRINGER
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 60
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104235/77/1042357783_0:57:2954:1718_1200x675_80_0_0_1883ec714d4e874df48c01cea7bdf22d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/202008241042715009-maduro-iran-ile-isbirliginin-tam-kapsamini-aciklamayacagim/

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'ın son aylarda ABD'nin yaptırım baskısı altındaki ülkesine yaptığı yardımlar için teşekkür ederek, müttefik ülke ile geliştirilen işbirliğinin tam kapsamı konusunda açıklama yapmayacağını belirtti.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin enerji sektörü üzerindeki yaptırım baskısına karşı yardımlarından dolayı İran'a teşekkür etti.

    Dün devlet televizyonuna verdiği röportajda Maduro, "Birbirimize yardım ediyoruz" diyerek, "İran'ın tecrübesinin, idari kapasitemizi ve geliştirme projelerimizi güçlendirmemize yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    İran'dan gelen yardımın tam boyutu hakkında daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyleyen Venezülla lideri, bunun 'savaşta oldukları için bir sır olarak kalması gerektiğini' belirtti.

    'İyi bir fikir'

    Ayrıca Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Venezüella'nın İran'dan füze alacağı yönündeki iddiasını yorumlayan Maduro, bunun daha önce aklına getirmediği 'iyi bir fikir' olduğunu kaydetti.

    Hiç kimsenin, Venezüella'nın ihtiyacı olan şeyi satın almasına mani olamayacağını dile getiren Maduro, "Mümkün ve münasip olursa o füzeleri alırız" diye konuştu.

    'Bölgedeki en gelişmiş füze savunma sistemlerine sahibiz'

    Diğer yandan Kolombiya yönetimini, ülkesine yönelik herhangi bir saldırganlığa karşı uyaran Venezüella lideri, yıllar içinde Rusya'dan satın aldıkları sistemler sayesinde Latin Amerika ve Karayipler'deki 'en gelişmiş' füze savunma sistemlerine sahip olduklarını ifade etti.

    İran yardımları

    Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

    Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezüella'ya gönderilmişti.

    Reuters'a konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezüella'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek "Bu, uluslararası yasaların ve Venezüellalıların temel haklarının açık ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Ivan Duque, Petrol, Yardım, İran, Yaptırım, Nicolas Maduro
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    14. Makro Sanat Fotoğraf Yarışmasının finalistlerinden ABD'li fotoğrafçı Ecaterina Leonte'nin Rainbow Lily çalışması
    2020 yılının en güzel makro sanat fotoğrafları
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfografik
    Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetti
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet