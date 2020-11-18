Kayıt
06:13 18 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Peru'da yeni Devlet Başkanı Francisco Sagasti yemin etti

    © REUTERS / Luis Iparraguirre
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/1043245524_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_0c038027c9dba3ccccb9006d54eba4e3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/guney_amerika/202011181043245557-peruda-yeni-devlet-baskani-francisco-sagasti-yemin-etti/

    Peru'da 6 gün süren şiddetli protestolar nedeniyle dün istifa eden Manuel Merino'nun ardından Francisco Sagasti, yeni devlet başkanı olarak parlamentoda yemin etti.

    Peru parlamentosunda düzenlenen törende Francisco Sagasti, kendisine Kongre Başkan Yardımcısı Mirtha Vazquez tarafından başkanlık kuşağı takdim edilmesinin ardından yemin ederek görevine resmen başladı.

    Parlamentoda konuşan, Sagasti, gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin ailelerinden özür dileyerek, "Bu gençleri hayatlarına geri döndüremeyiz, ancak olanların tekrarlanmasının önüne geçebiliriz. Demokrasiyi savunmak için yürüyen tüm gençlerden ve ailelerden devlet adına özür diliyorum. Bu eşi görülmemiş kriz anında, sakinliği, sükuneti korumak esastır ancak bu pasiflik ve teslimiyetle karıştırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

    Peruluların büyük çoğunluğunun meşru taleplerini tevazuyla dinlemesini bilmedikleri özeleştirisinde bulunan Sagasti, "Son birkaç gündür yaşanılan olaylar gösterdi ki politika çok tahrip edildi, çoğu zaman çeşitli aktörler rakip olarak değil uzlaşmaz düşmanlar olarak hareket ettiler" dedi.

    'Pandeminin neden olduğu ekonomik krizle yüzleşmeliyiz'

    Sagasti, özel sektöre ekonominin yeniden canlandırılması çağrısında bulunarak, "Pandeminin neden olduğu ciddi ekonomik ve sağlık kriziyle yüzleşmeliyiz. Ekonomiyi çok fazla etkilemeden, Kovid-19'un etkilerini azaltmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

    Yolsuzlukla her koşulda savaşacaklarını dile getiren Sagasti, yurttaşın güvenini ve umudunu yeniden kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

    Öte yandan 10 Kasım'da Kongre tarafından görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sagasti'ye başarılar dileyerek, "Bugün büyük sorumluluk aldınız. Gençler seslerini yükseltiler, geleceği yeniden tanımlayan değişim talep ettiler. Bütün Perulular olarak bu gayrete birlikte katılacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Ne olmuştu?

    Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino 15 Kasım'da istifa etmişti.

    İki kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı protestolar üzerine Kongrenin baskısıyla istifa etmek zorunda kalan Merino'nun ardından Sagasti, tek aday olarak girdiği seçimde 97 evet, 26 hayır oyuyla Peru Kongresi tarafından ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçilmişti.

    Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısı Sputnik V'in ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını, ilk aşılardan risk grubunun yararlanacağını söyledi.
    © Sputnik / AFK Sistema
    Peru, Rusya'ya Kovid-19 aşısı için talepte bulundu
    Devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'e kadar sürdürecek olan Sagasti, ülkede 2016'da bu yana bu göreve getirilen 4. devlet başkanı oldu.

    Geçen haftadan bu yana Merino'nun görevi bırakmasını talep eden binlerce Vizcarra destekçisinin Lima'daki San Martin Meydanı ve Albancay Caddesi'ndeki gösterilerinde çıkan olaylarda iki kişinin ölmesi üzerine kabinedeki 18 bakandan 13'ü görevlerini bırakmıştı.

    Kongrenin, istifa etmezse görevinden azletmekle tehdit ettiği Merino, televizyonda yaptığı açıklamada, "İstifamın, Peru halkı tarafından kabul görmesini istiyorum" demiş kullanmış ve görevi bırakmıştı.

    Vizcarra, 'ahlaki yetersizlikten' 10 Kasım'da görevinden alındı

    Peru Kongresinde 10 Kasım'da yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Vizcarra'nın 'ahlaki yetersizlikten' görevinden alınmasına karar verilmişti.

    Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemekle suçlanmıştı.

    Soruşturma, Vizcarra'nın, 2011-2014'te Moquegua eyaletinin valisi olarak görev yaparken bir inşaat şirketinden 670 bin dolar rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılmıştı.

    Vizcarra'nın 10 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino da 15 Kasım'da istifa etmişti.

    Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018'de yılında istifa etmişti.

    Etiketler:
    Koronavirüs, pandemi, Yolsuzluk, Protesto, Manuel Merino, Yemin töreni, Parlamento, Francisco Sagasti, Peru
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kent Mardin’de, eski çağlardan bugüne kadar süren zanaatlar bir bir kayboluyor. Çanak-çömlek, demircilik, bakırcılık, kalaycılık, kuyumculuk, gümüşçülük, (Telkari), sabunculuk, dokumacılık, semercilik, keçecilik, tahta Oymacılığı (Kakmacılık), taş oymacılığı geçmişten günümüze kentin öne çıkan zanaatları oldu. Her geçen gün bu zanaatlardan biri yok olup tarihe karışıyor. Ender görülen zanaatların son ustaları mesleklerini inatla sürdürmeye devam ediyor. Bunlardan biri de 7 yaşından beri bakır işlemeciliği yapan Hasan Özcan.
    55 yıldır zanaatıyla bir efsaneyi yaşatıyor
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet