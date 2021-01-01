Brezilya lideri Bolsonaro'dan kürtajın yasallaştığı Arjantin'e tepki

Arjantin'de uzun süredir tartışılan ve yoğun bir mücadelenin ardından Senato’dan geçerek yasallaşan kürtaj yasasına Brezilya'nın aşırı sağcı liderinden tepki geldi. Bolsonaro, yasayı “Annelerin rahminden çıkarılacak çocuklar için üzgünüm” ifadesiyle eleştirdi.

Çoğunluğu Katolik olan Latin Amerika ülkesi Arjantin'de, kürtajın tecavüz vakası ya da anne hayatının tehlikede olmasıyla sınırlandırılmasını kaldırmaya yönelik tasarının yasallaşmasına ilişkin bir açıklama komşu ülke Brezilya'dan geldi.

Dünyanın en büyük Katolik ülkesi Brezilya’nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, Arjantin'de yasallaşan kürtaj tasarısını eleştirerek, bunun aslında devlet eliyle çocukların öldürülmesine onay verilmesi olduğunu savundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bolsonaro "Devletin rızasıyla annelerinin rahminden çıkarılacak çocukların hayatı için derin üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

- Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2020

Bolsonaro, dün de yayımladığı bir video mesajda, "Ne yazık ki Arjantin, hamileliğin 14 haftasına kadar kürtaja izin verdi. Bence bu savunmasız bir kişinin öldürülmesi demektir" diye konuştu.

İktidarda olduğu sürece ülkesinin Arjantin’in izinden gitmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Brezilyalı lider, "Bana bağlı olduğu sürece, kürtaj hiçbir zaman Brezilya'da yasallaşmayacak" diye ekledi

Arjantin’de uzun süredir hem destekçilerini hem karşıtlarını sokağa döken tasarı, 2 gün önce 12 saati aşan görüşmelerin ardından 38 'evet', 29 'ret' ve 1 çekimser oyla kabul edilmişti. Böylece Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in de memleketi olan Arjantin, Latin Amerika'da kürtaja izin veren ilk büyük ülke olmuştu.

Başkent Buenos Aires'te tasarıya destek veren binlerce kişi tarafından sevinçle karşılanan yasa son olarak Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in de onaylaması gerekiyor. Ancak yasanın, Senato tarafından kabul edilmesi, Fernandez halihazırda destek verdiğinden bu konudaki son adım olarak görülüyordu.

Yasa, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.