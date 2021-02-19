Venezüella'da Sputnik V aşılaması başladı

Venezüella Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sputnik V aşısını ilk alan kişi, Miranda eyaletinden genç doktor Glendy Riveroa oldu” ifadesini kullandı.

Este es el preciso instante en el que nuestra Médica Glendy Rivero, es vacunada con la Sputnik V. Es sin duda alguna, un gran momento que nos llena de mucha alegría y esperanza a todos los venezolanos y las venezolanas. Sigamos en batalla y juntos por la salud y la vida. pic.twitter.com/lMKZF1YXaL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 18, 2021

​Venezüella Sağlık Bakanlığı, 13 Ocak’ta Sputnik V’yi tescil etmişti. Ülkede şu ana kadar 134 bin Kovid-19 vakası tespit edilirken bin 200 hasta hayatını kaybetti.

Venezüella bu ay 100 bin doz aşı aldı, toplamda 10 milyon doz alınması planlanıyor. Venezüella ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) arasında Sputnik V aşısının bu ülkede üretimi konusunda anlaşma sağlanmıştı.