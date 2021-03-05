Arjantinli belediye başkanı, neden elinde Putin’in portresiyle aşı olduğunu açıkladı

Rus Sputnik V aşısı ile aralık sonunda aşılamaya başlayan Arjantin’in Buenos Aires eyaletindeki Roque Perez kentinin Belediye Başkanı Juan Carlos Gasparini, neden elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in portresiyle aşı yaptırdığını açıkladı.

Twitter’dan açıklama yapan Gasparini, bu davranışıyla Putin’e Arjantin için yaptıklarından dolayı teşekkür etmek istediğini ifade etti.

“Bu aşı kaç hayatı kurdardı?” ifadesini kullanan Gasparini, muhalefetin eleştirilerine karşılık olarak, bunun bir saygı göstergesi olduğunu belirtti.

Gasparini, “Her eğitimli insan, bilimsel anlamda geniş bilgiye sahip Rusların neler yapabildiğini bilir” diye ekledi.

Gasparini, elinde Putin’in portresiyle aşı yaptırdığı anın fotoğrafını paylaşarak, “Bizi zehirleyecekleri söylenmişti, oysa hayatımızı kurtarıyorlar” açıklamasını yapmıştı.

«Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирался отравить нас, а он спасает нам жизнь»: Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавируса с портретом Путина в руках pic.twitter.com/pva5h0I5Zu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 4, 2021

​Arjantin’de Sputnik V aşısı ile aşılama aralık sonundan beri devam ediyor. Şubat ayında da aşının Arjantin’de üretilmesi için memorandum imzalanmıştı.