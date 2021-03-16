Uyuşturucu baronu Escobar'ın kenti Medelline'deki tek cami kapanabilir

Anadolu Ajansı, uyuşturucu baronu Pablo Escobar ile anılan Kolombiya'nın Medelline kentindeki tek caminin Kovid-19 ve ekonomik sorunlar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Kolombiya'nın başkent Bogota'dan sonraki en büyük ikinci kenti olan yaklaşık 3 milyon nüfuslu Medellin'de, 20 yıl önce birkaç gönüllü Müslüman'ın çabasıyla kurulan Medellin İslam Kültür Merkezi, kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Lübnan asıllı Kolombiya vatandaşı imam Ahmed Dasuki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında caminin aylarca kapalı kaldığını aktararak bu süre zarfında kültür merkezine yapılan bağışların da önemli ölçüde azaldığını dile getirdi.

Dasuki, kültür merkezlerinin iki katlı olduğunu ancak bir katının kirasını karşılayamadıkları için kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

'Türkiye'den ve hayırseverlerden destek bekliyoruz'

Zorlu bir dönemden geçtiklerini aktaran Dasuki Türkiye'den ve hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Dasuki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmkanlarımız yetersiz olduğundan burada ibadet etmek ve İslam ile ilgili bilgi almak isteyenlere yeterli alan sağlayamıyoruz. Burada bir arazi satın almalı ve sıfırdan cami yapmalıyız. Dersliklere ve konferans salonlarına ihtiyacımız var. Eğer böyle bir yapıya kavuşursak insanların merak ettiği her şeyi sağlayabiliriz."