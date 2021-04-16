Raul Castro, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden ayrıldı

Küba'da devrim lideri Fidel Castro'nun Kasım 2016'daki ölümünün ardından liderliği devralan Raul Castro'nun bugün başlayan 8. Komünist Parti Kongresi'nde siyasi hayattan çekilmesiyle yeni bir sayfa açılıyor. 89 yaşındaki Raul Castro'nun Komünist Parti Genel Sekreterliğini Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e devretti.

Batılı analistler, bunu gücün Castro ailesinden 1959 devriminden sonra doğmuş yeni nesle transferinde yeni bir adım olarak değerlendiriyor.

FRANCE 24'e konuşan Paris'teki Latin Amerika Yüksek Öğrenim Enstitüsü'nün (IHEAL) Küba uzmanı Stéphane Witkowski, Raul Castro'nun siyasi hayattan çekilmesinin uzun zamandır beklendiğini söyleyerek "1959 devrimini yaşayanlarla yeni nesil arasındaki kuşaktan kuşağa geçiş sürecinde bir adımı temsil ediyor" dedi.