Google, Arjantin'deki domain adını yaklaşık 3 dolara kaptırdı

Google, Arjantin domainini kısa süreliğine de olsa bir başkasına kaptırdı. Nicolas Kurona isimli Arjantinli google.com.ar'ı sadece 2.90 dolara satın aldı.

Haber Global'in haberine göre, Google'ın Arjantin'deki domain adresi, google.com.ar'ı kaybetti.

Google'ın domain'inin boşa düştüğünü gören Nicolas Kurona, 2.90 dolar (25 TL ) ödeyerek google.com.ar'ın sahibi oldu.

Kurona'nın Twitter paylaşımı kısa sürede 75 binden fazla beğeni alırken, Arjantin'de domain güvenliğinin düşük olması tartışmaları yeniden alevlendi.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

Google anlayamadı

Google tarafından yapılan açıklamaya göre böyle bir olayın nasıl gerçekleştiği halen net değil. İlk başta alan adının kullanım süresinin bittiği tahmin ediliyordu. Ancak Arjantinli bir dijital araştırmacı Andres Vazquez, alan adının 2020 Temmuzunda yenilendiğini belirtti. En az bir yıllık yenileme gerçekleşmiş olsa bile Kurona'nın birkaç ay sonra google.com.ar'ı satın alabilmesi gerekiyor.

Ülkedeki domain hizmeti sağlayıcısı NIC'de bir güvenlik açığı nedeniyle Google'ın alan adının satıldığı görüşü ağırlık kazandı.

Google kısa süren kesintinin ardından resmi alan adını geri aldı. Ancak bunun için Nicolas Kurona'ya ödeme yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.