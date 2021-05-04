Meksika'da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı

Meksika'da meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mecixo City'deki Olivos metro istasyonunda yükseltilmiş demiryolunun bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı.

Yerel basında çıkan haberler göre, yaşanan kazada ilk belirlemelere göre en az 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Estamos en camino para apoyar labores de extracción en la Línea 12 del Metro CDMX pic.twitter.com/vwWCvam2HH — Topos® México (@topos) May 4, 2021

​Köprünün çökmesinin ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yolcuları tahliye etme çabası sürüyor.