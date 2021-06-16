Kolombiya'da Ulusal Grev Komitesi, hükümet karşıtı protestoları askıya aldı

Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen Ulusal Grev Komitesi, bir süre protestolara ara verdiğini duyurdu.

Kolombiya Ulusal Grev Komitesi, ülkede 49 günü tamamlanan gösterilerle ilgili hükümetle anlaşmaya varamamasına karşın 20 Haziran'da yeniden durum değerlendirmesi yapmak üzere protestoları şimdilik askıya aldığını açıkladı.

Komite sözcüsü Francisco Maltes, düzenlediği basın toplantısında, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetine yönelik eylemlerine kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulayarak, "Geçici olarak eylemlerimizi durdurma kararı aldık. Bu, Kolombiya'da toplumsal seferberliğin durduğu anlamına gelmez. Çünkü buna neden olan kararlar hala yürürlükte" ifadelerini kullandı.

The leaders of a protest movement that has rocked Colombia for seven weeks on Tuesday called off demonstrations amid a spike in Covid-19 cases that the government partly blames on the mass mobilizations https://t.co/DpmtK4B8QC — The Wall Street Journal (@WSJ) June 15, 2021

Ülke geneli protestolarda yaklaşık 26 farklı sektörü temsil eden Komite, hükümetten talepleri arasında, Kovid-19'a karşı ulusal toplu aşılama planının iyileştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sübvansiyonların desteklenmesinin yanı sıra etnik ve cinsel ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümlerin kalabalık toplantılar nedeniyle son dönemde arttığını söyleyerek, "Kolombiyalılar bu durumu tamamen önlemek zorundalar. Grev komitesi, ülkedeki epidemiyolojik şartların mevcut durumu daha fazla karşılayamadığını anlamalı" paylaşımında bulundu.

Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El comité del paro debe entender que la situación epidemiológica no da más. @MinSaludCol @infopresidencia — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) June 14, 2021

Protestolarda 58 kişi ölmüştü

Kolombiya Ombudsman Ofisinin gösterilerle ilgili yayınladığı son rapora göre, şimdiye kadar eylemlerde 2'si polis 58 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Merkezi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan insan hakları örgütü Temblores ise 8 Haziran'daki açıklamasında, protestolarda polisin 45 kişinin ölümüne doğrudan dahil olduğunu bildirmişti.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin 'ulusal grev' çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken; sonrasında onlarca kente yayılarak şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Bunun üzerine Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.