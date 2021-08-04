Meksika, ABD’li silah üreticilerine dava açtı

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, bugünkü basın toplantısında, “Elde etmek istediğimiz ilk şey, dava açtığımız şirketlerin, ihmalkarlıklarının yol açtığı zararı Meksika hükümetine tazmin etmesi. Tazminat miktarı mahkeme tarafından belirlenmeli. Distribütörlerini gerektiğinde denetlemek ve cezalandırmak için makul ve doğrulanabilir standartlar geliştirmeli ve uygulamalılar” diye açıkladı.

Dava dilekçesinde Smith&Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company ve Glock Inc. şirketlerinin isimleri yer alıyor. Meksika, bu şirketlerin, bu ülkedeki faaliyetinden kaynaklanan zararın farkında olduklarını iddia ediyor.

Meksika Hükümeti’nin Hukuk Danışmanı Alejandro Celorio Alcantara, “Bu bir ihmal örneği. Silah sahibi olmak ve satın almak Amerikalıların anayasal hakkı, ama biz, silah alımının sıkı bir şekilde kontrol edildiği ve ilgili makamların izniyle gerçekleştirildiği Meksika’daki hasardan bahsediyoruz” diye anlattı.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, kazanacaklarına inandıkları bu davanın, ABD'den yasadışı silah arzını azaltmaya ve organize suç örgütleri tarafından kullanılmasını önleyen kontrol mekanizmalarını harekete geçirmeye yardımcı olmasını umduklarını dile getirdi.