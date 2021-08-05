Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ülke olan Brezilya'da virüse yakalananların sayısı 20 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 40 bin 716 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 26 bin 533'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 18 milyon 800 bin 884'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 1175 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 559 bin 607'ye ulaştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 84 bin 112 vaka ve 139 bin 870 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede bugüne kadar 146 milyondan fazla kişiye en az 1 doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.

Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri tenkit eden tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Brezilya Senatosu, 27 Nisan'da salgın döneminde 4 sağlık bakanının değiştiği Bolsonaro hükümetinin salgına karşı tutumunu ve ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak üzere komisyon kurmuş ve başta eski sağlık bakanları olmak üzere birçok devlet görevlisi bu komisyona ifade vermişti.