'Kozmik Oda' davasında mütalaa açıklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 'Kozmik Oda' soruşturmasının, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri hukuka aykırı şekilde temin etmeye yönelik oluşturulan örgütsel plan çerçevesinde kurgulandığı vurgulandı.

© Sputnik / Maksim Bogodvid 'Kozmik Oda' soruşturmasında 121 kişiye dava

Davanın sanıkları eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'e 10.5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Esas hakkındaki mütalaada, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğince,Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderilen İnceleme Heyeti Sonuç Raporunda, davaya konu belgelerden, incelenen 374 dijital veri ve 7 fiziki belgenin dördünün oluşturulduğu tarihten itibaren devlet sırrı niteliği taşımadığı, bunlar dışındakalan diğer tüm belgelerin başlangıcından itibaren devlet sırrı olduğu ve bu özelliklerini halen koruduklarına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı. Esas hakkında mütalaanın hukuki değerlendirme, sonuç ve talepbölümünde hakim ve savcıların, Anayasa ve yasalarla kendilerine verilen görev ve yetkileri, yazılı olan veya olmayan ancak evrensel anlamda hakim ve savcıları bağladığında kuşku bulunmayan etik kurallara tabi olarak yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı.