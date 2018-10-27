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21:25 27 Ekim 2018
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    Erdoğan - Putin - Macron - Merkel

    Putin: Suriye'dekiler, kendi geleceklerine kendileri karar vermeli

    © AA / Murat Kula
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla düzenlenen dörtlü zirve sonrası konuştu.

    Vladimir Putin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek "Suriye'dekiler kendi kaderlerini kendileri tayin etmeli" dedi.

    Suriye'de şiddet oranının büyük ölçüde azaltıldığını vurgulayan Putin, "Radikal unsurların temizlenmesi gerekiyor. Savaş tecrübesi edinen bu caniler, ülkelerimizde aşırıcı ideolojilerini aşılayabilir, bu kabul edilemez" diye konuştu.

    Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron'dan ortak basın toplantısı
    © REUTERS / Kayhan Ozer
    İstanbul'daki tarihi zirve sona erdi: Dört ülke Suriye'nin toprak bütünlüğünde hemfikir
    Putin, sözlerine şöyle devam etti:

    — Radikal unsurlar İdlib bölgesinde silahlı saldırılarda bulunacaksa, Rusya Suriye yönetimine kararlı bir şekilde yardımcı olacaktır

    Putin'in açıklamaları şöyle:

    — Türkiye'nin yönetimini ortak çalışmayı yürüttüğü için kutlamak istiyorum. Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa ileride de Suriye'deki durum için el ele çalışmaya devam edecektir. Bu konuda ortak bildiri kabul edilmiştir. Suriye adım adım barışa doğru ilerliyor. Bunun için elverişli şartlar sağlandı. Suriye'deki kalıcı çözüm sadece siyasi yollarla mümkün olabilir. Suriyeliler kendi kaderlerini kendilerini tayin etmeliler. Öncelikle Cenevre'de anayasa komitesinin çalışmalarının başlaması gerekiyor. Soçi'de Ulusal Suriye Kongresi'nin aldığı kararlar da dikkate alınmalıdır.

    — Bu komite toplumun tüm katmanları tarafından tanınmalıdır. Çoktandır ihtiyaç duyulan bu anayasal reform yapılmalıdır. Rusya, bu çalışmaya faal şekilde katılacak. Suriye'deki şiddet oranı ciddi şekilde azaldı. Ancak radikal unsurların temizlenmesi gerekiyor. Savaş tecrübesi edinen bu caniler ülkelerimizde taraftar devşirebilir. İdlib'de silahsızlanmış bölgenin oluşturulmasının geçici bir tedbir olarak düşünüyoruz. Türkiye'nin kısa süre içerisinde bu bölgeden muhaliflerin ve ağır silahların çekilmesi için çaba sarf edeceğini umuyoruz.

    — Rusya, Suriye Arap hükümetinin terör tehdidini ortadan kaldırmasına kararlı bir şekilde destek olacaktır. Ülkedeki durumu iyileştirmek, ekonomiyi kalkındırmak için uluslararası toplumun çaba sarf etmesi lazım. Rusya, Fransa ile beraber Doğu Guta'ya insani yardım oluşturdu. İnsani yardım kavramını genişletmek için anlaşmaya vardık. Mültecilerle ilgili uluslararası bir konferans düzenlemek istiyoruz. Bu olmazsa ilerleme olmaz. Suriye'de 1.5 milyon mültecinin yerleştirilmesi için ortam sağlandı. Suriye hükümeti her türlü teminatı vermeye hazırdır.

     

    Etiketler:
    Gelecek, çatışma, Beşar Esad, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Türkiye, Rusya
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