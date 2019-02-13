İran Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AP'nin İran haber ajansı İRNA'ya dayandırdığı bilgiye göre, saldırı İran Devrim Muhafızlarının otobüsüne düzenlendi.
Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde gerçekleştirilen saldırıda en az 41 kişinin öldü, 20 kişi de yaralandı.
Ölenler arasında sivillerinde bulunduğu belirtildi.
Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
این نخستین تصاویر بعد از انفجار اتوبوس حامل سربازان در مسیر خاش_زاهدان است که گفته می شود ده ها شهید بر جای گذاشته است
گمانه زنی های فراوانی در حال انتشار است و از صمیم قلب دعا می کنم روزی خط بطلانی کلان کشیده شود بر هر چه خون و خونریزی….. pic.twitter.com/lmTUKBelTc
— Saeedehh Khashi (@SaeedehhK) 13 Şubat 2019
وكالة أنباء فارس: 40 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بين قتيل وجريح في تفجير انتحاري جنوب شرقي #إيران pic.twitter.com/FWEWVn6Ssj— وكالة شهاب (@ShehabAgency) February 13, 2019
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