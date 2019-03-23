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16:08 23 Mart 2019
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    Cumhur İttifakı Ankara Mitingi

    Cumhur İttifakı Ankara Mitingi başladı: Erdoğan konuşuyor

    © Fotoğraf : İHA
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi başladı.

    Mitingde ilk olarak Ankara Büyükşehir Beldiye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki konuştu. 

    Özhaseki'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde: 

    — Bu fakir kardeşinizin tam 21 yıl belediye başkanlığı var. ilk başladığımda tabi ki altyapısı olmayan onlarca mahallesi, yüz binden fazla evi, bir gecede yapılan gece kondular vardı. Aynı zamanda borçlu belediyeler, kapının önü alacaklılarla dolu. Böyle bir ortamda işe başladık. Allaha hamd olsun bir milim altyapı eksiği bırakmadım. Su kanal arıtma tesislerini yaptırdım. Alt geçitler, üst geçitler… Sonra sosyal hizmetler. Beş yıldızlı huzurevleri yaptık. Gece gündüz demeden uğraştık.

    — Avrupa'nın başkentleriyle yarışacak bir şehir bırakarak ayrıldım. Sonra bakanlık dönemim başladı. Birkaç sene önce teröristler çukurlar açarak, özyönetim ilan ediyoruz diyerek ortaya çıkmışlardı. Orada binlerce garip insanımızın evlerini yakmışlardı yıkmışlardı. Orada mazlum, gariban Kürt kardeşlerimin 30 bine yakın evlerini yaptırdım. Çok şükür o kardeşlerim şimdi ben Şırnak'a Sur'a gittiğimde ‘öz kardeşimiz gelmiş hoş gelmiş' diye karşılıyorlar. Allah'a hamd ediyorum.

    — Üzüldüğüm bir konuyu da ifade etmek istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi emek verdik, düşündüklerimizi yazdık. Ben zannediyordum ki adaylar çıkacak, onlar da ne düşünüyorlarsa söyleyecekler ve projelerimiz yarışacak. İnsanlar bu adam bunu yapar ya da yapamaz diyecek… Saflığıma bakın ki ben böyle bir seçim dönemi hayal ediyordum. Bizim gibi projeler hazırlayıp insanların huzuruna çıkan kimse olmadı. Biz sizlere saygı duyuyoruz. Ne yapmak istediklerimizin hepsini yazdık zaten.

    — İkinci üzüldüğüm konu… Bizler 25 arkadaşımızla birlikte huzurunuzdayız ve Cumhur İttifakı'nın adayıyız. Hepimiz hiç farkı yok. Milli ve yerli insanlar olarak huzurundayız. Bizim ittifakımızın niye kurulduğunu, bizim derdimizin ne olduğunu tek tek anlattık. Bizim derdimiz bayrak derdi, ezan derdi, vatan derdi, devletin milletin bölünmezliği derdi…

    — Sezai Temelli diyor ki, affedersiniz üzülerek söylüyorum. "Kürdistan'da biz kazanacağız diyor. Batıda da cumhur ittifakına kaybettireceğiz" diyor. Yazıklar olsun size. Bizim ülkemizin tek bir adı var ülkemizin o da Türkiye'dir elhamdülillah.

    Özhaseki'nin ardından kürsüye çıkan Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları ise şu şekilde: 

    — 8 gün sonra sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Milli bekamızın teyidini ve tescilini yapacağız

    — 31 Mart terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak olan en kritik seçimdir.

    — Tehdit bellidir. Ya Türk milleti bir ve beraber tutulacak ya da parçalanacaktır

    — Mert olun, adam olun. Cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü gelin Ankara'ya anlatın. 

    — Ey Kılıçdaroğlu sen kim, milliyetçi olmak kimdir?

    Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: 

    — İstiklal Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve Gazi Meclis'imizin her biri birer İstiklal Kahramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum. Ankara'dan İzmir'e yürüyen kurtuluşun mücahitlerini gençlerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz destanının baş şehri olan Ankaramızın bütün ilçelerini köylerini selamlıyorum.

    — Buradan MHP Genel Başkanı sayın Bahçeli'yi, MHP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi, Cumhur İttifakı'na destek olan bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan hangi partiye mensup olursa olsun, ülkesinin bekası için yanımızda yer alan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine yürekten inanmış herkesi selamlıyorum. Ankara'daki şu güzel gönül birliğinin dalga dalga, ışık ışık Türkiye'ye yayıldığına inanıyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi korusun diyorum.

    — 31 Mart'ta dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere sağlam bir cevap vereceğiz

    — İnşallah Ankara bir daha asla darbecilerle anılan bir şehir olmayacak

    — (Mansur Yavaş) Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini düşünün. Onun için bunlara dersi büyük vermek lazım

    — Biz 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz. Onlar çıldırıyor. 

    — Hacı Bayram Veli'nin hayatından kesitlerin işleneceği İslam Medeniyetleri Müzesi yapıyoruz

     

     

    Etiketler:
    Cumhur İttifakı Ankara Mitingi, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, Ankara
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