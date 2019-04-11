Rus vekil: Rusya, Türkiye ve İran’dan parlamenterler ulusal güvenlik konusunu ele aldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da ilk kez Rusya, Türkiye ve İran Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komiteleri arasında ortak bir toplantı gerçekleştirildi.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik’e yaptığı açıklamada toplantıda milli güvenlik konusunun ele alındığını, Rusya ile Türkiye'nin bölgesel güvenlik alanında verimli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Dmitriy Savelyev, parlamentolar arası toplantının ikili ilişkilerin gelişmesi için çok önemli bir araç olduğunu ifade ederek “Rusya ile Türkiye arasında yapıcı ve çok yönlü bir ilişki var, anlaşmaların sayısı artıyor ve işbirliğinin kapsamı genişliyor. Parlamenterlerin de öncelikli görevi, yasalara uygun şekilde anlaşmaları güçlendirmek ve aşamalı olarak gelişmeleri için temel oluşturmak” dedi.

“Parlamenterler arası diplomasi ile son yıllarda iki taraf için de tatmin edici kararlar alınması üzerinde çalışılıyor” diyen Savelyev, toplantıda ulusal güvenlik konularının ele alındığını vurguladı.

Savelyev “Rusya ve Türkiye bölgesel güvenlik için çok verimli çalışıyor, bu çalışmalar parlamentolar arasında da yürütülüyor” dedi.