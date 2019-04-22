Yerlikaya: Yahya Kemal Mahallesi'nde 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Yerlikaya, Yahya Kemal Mahallesi'nde 18 bina ve çevresinde risk analizinin yapıldığını daha sonra devreye TOKİ'nin gireceğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de çöken 4 katlı binayla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, Yahya Kemal Mahallesi'nde 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacağını söyledi.
Yerlikaya, Yahya Kemal Mahallesi'nde 18 bina ve çevresinde risk analizinin yapıldığını daha sonra devreye TOKİ'nin gireceğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor
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