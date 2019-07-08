Türkiye’de hastalanan Rusya vatandaşı iki turist uçakla ülkelerine sevk edildi

İlgili sigorta şirketi, bu yıl ilk kez turistlerin ivedilikle tahliye edildiğini belirtti. Şirkete göre, turistler haziran ayında şiddetli hastalıktan yerel hastanelere götürüldü. Ancak sözkonusu rahatsızlıklar için daha uzun tedavi istendi, fakat tedavi ücretinin sigortanın karşılayacağı miktarı artması durumunda hastaların ödemeyi bizzat yapması gerekiyordu. Bu durumdan kaçınmak için de hastaların Rusya’ya götürülmesine karar verildi. Türk doktorlar uçuşun hastalar için bir tehlike teşkil etmediğini belirtti.
Tahliye işlemi sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Turistler yaşadıkları yerler olan Moskova ve Nijnevartovsk’a götürüldü.
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