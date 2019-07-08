Türkiye’de hastalanan Rusya vatandaşı iki turist uçakla ülkelerine sevk edildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Moskova ve Nijnevartovsk kentinden iki turistin Türkiye tatilleri sırasında hastalandıklarını ve özel uçakla acilen ülkelerine götürüldüklerini bildirdi.

ATOR’dan yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan iki turist Türkiye tatilleri sırasında rahatsızlanmalarının ardından özel uçakla acilen ülkelerine sevk edildi.

İlgili sigorta şirketi, bu yıl ilk kez turistlerin ivedilikle tahliye edildiğini belirtti. Şirkete göre, turistler haziran ayında şiddetli hastalıktan yerel hastanelere götürüldü. Ancak sözkonusu rahatsızlıklar için daha uzun tedavi istendi, fakat tedavi ücretinin sigortanın karşılayacağı miktarı artması durumunda hastaların ödemeyi bizzat yapması gerekiyordu. Bu durumdan kaçınmak için de hastaların Rusya’ya götürülmesine karar verildi. Türk doktorlar uçuşun hastalar için bir tehlike teşkil etmediğini belirtti.

Tahliye işlemi sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Turistler yaşadıkları yerler olan Moskova ve Nijnevartovsk’a götürüldü.