'ROST Rus-Türk Ticaret Evi' ile Orta Ural Kalkınma Şirketi’nden işbirliği anlaşması

ROST YKB Kadir Kurtuluş, imzalanan işbirliği anlaşmasına dair şu değerlendirmede bulundu: 'Daha önce üzerinde mutabık kalmış olduğumuz üzere bugün Orta Ural Kalkınma Şirketi ile işbirliği anlaşması imzaladık. Bilindiği gibi 8-11 Temmuz 2019 tarihleri arası Yekaterinburg’da gerçekleştirilen INNOPROM Fuarı’nda Türkiye ‘partner ülke olarak 45 firma ile yer aldı. Bizim de bugün yapmış olduğumuz işbirliği anlaşması ile ilişkilerimizi daha ileri seviyelere ulaştırmak için muhataplarımız ile her konuda anlaşmaya varmış bulunmaktayız'.

© Sputnik / ROST Rus-Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ve Rusya’nın Sverdlovsk Bölgesi Vali Danışmanı Vadim Tretyakov

'İmzaladığımız işbirliği anlaşmasının temel amacı, Rusya Federasyonu Sverdlovsk Bölgesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak ortak sektörel fuar organizasyonları, konferanslar, seminerler düzenlemek ve ortak Rus ile Türk iş insanları arasında B2B iş toplantıları organize etmek. Bu çerçevede işbirliğimizi pekiştirmek adına üzerinde mutabık kaldığımız ortak çalışma grupları kurulması konusunda da anlaşmaya vardık'.