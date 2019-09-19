Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'ne İdlib'de ateşkese ilişkin ayrı tasarı sundu

Kuveyt, Almanya ve Belçika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkese ilişkin karar tasarısı sunmasının ardından Rusya ve Çin de kendi tasarısını sundu.

Suriye'nin İdlib bölgesinde militan varlığına son vermek için çabalarını sürdüren Rusya ve Çin'den yeni bir hamle geldi.

Kuveyt, Almanya ve Belçika'nın sunduğu tasarıdaki bazı noktalara karşı çıkan Rus ve Çinli diplomatların sunduğu tasarıya göre İdlib'de 20 Eylül gecesinden itibaren ateşkes ilan edilmesi öngörülüyor.

Tasarıda önerilen ateşkes, militanlara hedef alan operasyonları kapsamıyor.

Tasarının bugün oylamaya sunulması bekleniyor.

DİĞER TASARIDA ATEŞKES TARİHİ 21 EYLÜL

Kuveyt, Almanya ve Belçika'nın sunduğu tasarı 21 Eylül'den itibaren ateşkes ilanı çağrısı yapıyor. Belgede, uluslararası insan haklarına saygı gösterilmesi ve insani yardımlar için erişim sağlanması da talep ediliyor.

© REUTERS / Brendan McDermid Rusya, BMGK'da 'İdlib' bildirisini neden engellediğini açıkladı

Sputnik'e konuşan bir diplomatik kaynak, Kuveyt, Almanya ve Belçika'nın tasarının Rusya ve ABD arasında gerilime yol açtığını söyledi.

Reuters'e konuşan kaynaklara göre Rusya, tasarıya BMGK'nın kara listesinde bulunan silahlı grupların ateşkesten muaf tutulmasını öngören bir madde konulmasını talep etti ancak ABD, bu öneriyi reddetti.