'Türkiye, Avrupa ve hatta Almanya'dan silah ithalatına bağımlı değil'

Alman Zenith dergisi Genel Yayın Yönetmeni Daniel Gerlach, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye'nin artık Avrupa ve hatta Almanya'dan silah ithalatına bağımlı olmadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması konusundaki çalışmalarını değerlendiren Gerlach, "Siyasi açıdan bakıldığında bu karar, gerekli ve tamamen izah edilebilir. Barış Pınarı Harekatı açısından bakarsak, Türkiye artık Avrupa ve hatta Almanya'dan silah ithalatına bağımlı değil" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Almanya'nın Türkiye'ye silah satışını durduracağı basına yansımıştı.

Almanya, 2018 yılında Türkiye'ye 243 milyon euro (268 milyon dolar) değerinde silah ihraç etmişti.