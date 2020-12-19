Rus vekil Türkiye'nin Kırım konusunda Ukrayna verdiği desteği 'şark kurnazlığı' olarak niteledi

Rusya Devlet Duması'nın Kırımlı milletvekili Ruslan Balbek, Türk hükümetinin Ukrayna'ya Kırım konusunda destek vermesinin şark kurnazlığı olduğunu zira Türkiye'nin Rusya'nın iç işlerine müdahale etmeye kalkışmayacağını ifade etti.

Önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" demişti.

Ankara'nın Kırım konusunda Kiev'e verdiği desteği Sputnik'e değerlendiren Balbek, "Hiç şüphesiz Türk hükümetiyle Kırım'ın statüsü konusunda görüş ayrılıkları mevcut. Türk diplomatlar Kiev hükümetinin gözünü ne kadar boyarsa boyasın, bu bir şark kurnazlığı" dedi.

Kırım Tatarlarının kimsenin korumasına ve yardımına ihtiyacı olmadığını herkesin çok iyi bildiğini anlatan Balbek, Türkiye'nin Kırım yarımadasında Rusya'nın içişlerine müdahale etme yoluna gitmeyeceğini kaydetti.

Ukrayna'nın Türkiye'nin verdiği desteğe boşuna bel bağladığını da söyleyen Balbek, "Elde edecekleri tek şey, sözler ve dayanışma mesajları" diye ekledi.

Kırımlılar, Mart 2014'te bölgede yapılan referandumda yaklaşık yüzde 97 oyla Rusya topraklarına katılmayı tercih etmişti.