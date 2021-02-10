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    THY Yönetim Kurulu Başkanı: Turkish Cargo 2020'de dünyadaki en önemli 5 hava kargo şirketi arasına girdi

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    https://tr.sputniknews.com/haberler/202102101043780585-thy-yonetim-kurulu-baskani-turkish-cargo-2020de-dunyadaki-en-onemli-5-hava-kargo-sirketi-arasina/

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "(50 yolcu uçağını) Kargo uçağı haline getirdik. Bu şekilde kargo kapasitemiz epey arttı. Dünyadaki en önemli 5 hava kargo taşımacılık şirketi içerisine girdik" dedi.

    Turkish Cargo tarafından düzenlenen ‘Cargo Talks’ isimli çevrim içi seminerlerin ilki düzenlendi. Programın açılışında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Gelirlerimizde ciddi azalma yaşanmasına rağmen personellerimizi çıkarmadık. Endüstrideki birçok işletmenin aksine THY'de işten çıkarma yaşanmadı, 60 bin çalışanımızı muhafaza ettik" diye konuştu.

    Salgının ilk döneminde geçiş sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini, yarı zamanlı ve uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini ifade eden Aycı, havacılık sektörü açıldıkça misafirlerini korumak için ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını, hem yerde hem de havada ekstra hijyen önlemleri aldıklarını bildirdi.

    Aycı, bütün çabalar sayesinde Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) ile 'SimpliFlying' tarafından yapılan değerlendirmede sağlık ve güvenlik kategorisinde en yüksek seviye olan 'Diamond' statüsünü aldıklarını anımsattı.

    ‘140 bin Türk vatandaşını ülkeye getirdik’

    Salgının ilk sürecinde dünyanın dört bir yanında kalan Türk vatandaşlarını ülkelerine getirdiklerini aktaran Aycı, "140 bin Türk vatandaşını 59 ülkeden 1.000 özel uçuşla ülkemize getirmeyi başardık" ifadesini kullandı.

    ‘Dünyadaki en önemli 5 hava kargo taşımacılık şirketi içerisine girdik’

    İlker Aycı, salgının ilk döneminde Turkish Cargo'nun faaliyetleri hiç kesinti yaşamadan sürdüğünü belirterek bu süreçte yolcu uçaklarını da kargo uçağı olarak kullandıklarını ve 25 hava kargo uçağının yanına 50 yolcu uçağının da katıldığını söyledi. Aycı "Bunları kargo uçağı haline getirdik. Bu şekilde kargo kapasitemiz epey arttı. Dünyadaki en önemli 5 hava kargo taşımacılık şirketi içerisine girdik" dedi.

    Şirketin geçen yıl sağladığı başarıların öneminden bahseden Aycı, "Küresel pazar payımız dünyadaki pazar payının yüzde 5'ine tekabül ediyor. Yani 1,5 milyon tona denk geliyor. Bu performansımız sayesinde AirCargo News Awards 2020'de, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildik" diye konuştu.

    ‘Günde 30-40 milyon doz Kovid-19 aşısını taşıma kapasitesine sahibiz’

    THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ise geçen yıl 2 bin 900 kargo taşıma seferi gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Salgının başından itibaren dünyanın her yerine 50 bin ton sağlık ürünü, medikal ekipman taşıdık. Kasım ve aralıkta aşı şirketlerinden güzel haberler gelmeye başladıkça dünya çapında aşılanma süreçleri de başladı. Bizim beklentilerimize göre, aşı üretimi bu yıl boyunca artacak ve dolayısıyla hava kargo endüstrisi de dünya çapında ikinci kez son derece önemli bir rol üstlenecek."

    Özen, halihazırda dünya çapında bir günde 30-40 milyon doz Kovid-19 aşısını taşıma kapasitesine sahip olduklarının altını çizerek, ilaç taşımalarında küresel piyasa paylarını yüzde 7,5'e yükselttiklerini, bu açıdan dünyada en aktif taşıyıcılar arasına girdiklerini söyledi.

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    Etiketler:
    Turkish Cargo, Kargo, Uçak, Turhan Özen, Türkiye, İlker Aycı, Türk Hava Yolları
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