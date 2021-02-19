Bakan Pekcan: Yiyecek ve içecek işletmelerine verilecek destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter’dan yaptığı duyuruda, "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" ifadelerini kullandı.

1/2 Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 19, 2021

7 Şubat’ta Kovid-19 sebebiyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetinde bulunan işletmelere ciro kaybı desteği verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ilişkin uygulama tebliği yayınlanmıştı. Destekten, 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan ve 2020’de cirosu yüzde 50 ve daha fazla azalan yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

Ciro kaybı desteği ciroda azalan tutarın yüzde 3’ü kadar olacak ve 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olamayacak. Ciroların tespitinde 2019 ve 2020 yıllarındaki KDV beyannameleri esas alınacak.