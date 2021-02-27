Kayısı çağlasının kilosu 100 liradan satılıyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde, erik ve badem çağlasının ardından kayısı çağlasının ilk hasadı gerçekleştirildi. Daha önce seyreltme yapmak için çiftçiler tarafından toplandıktan sonra yerlere atılan kayısı çağlası, şimdilerde kilogramını 100 liradan satılıyor.

Havaların ısınması nedeniyle 20 gün önce hasadına başlanan kayısı çağlası, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

Erdemli'ye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde 3 dönüm örtü altında kayısı üreticiliği yapan İlyas Kil, "Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı çağlalarımız 20 gün erken olgunlaştı. Daha önceleri çağlalarımızı satamıyorduk ve yere döküyorduk. Son 5 yıldır erik ve badem çağlası gibi kayısı çağlası da insanlar tarafından tüketilmeye başlandı. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz ürünlerimizi kilosu 100 liradan sattık” dedi.

Üreticiler, topladıkları kayısı çağlalarını birer kilogramlık kâselere koyarak, tüketilmek üzere büyükşehirlere gönderiyor.