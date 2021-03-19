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    Van Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, aşı, koronavirüs

    Van'da Kaymakam ve Belediye Başkanı, aşı olmak istemeyen mahallelinin önünde aşı yaptırdı

    © İHA
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (81)
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    Van'ın Çatak ilçesinin Kıyıcak Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemeyen vatandaşları Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yanlarında aşılarını yaparak ikna etti.

    Kıyıcak Mahallesi'nde aşılanma sırası gelen bazı vatandaşların aşı olmak istemediğini öğrenen Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Savcısı Enes Yusuf Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Alican Arslan ile mahalle sakinlerini ziyaret etti.

    Burada vatandaşlarla bir araya gelen Akbulut, onlara aşının önemini anlattı.

    Kaymakam Akbulut, ve Belediye Başkanı Şeylan'ın ikinci doz aşılarını yaptırması üzerine ikna olan vatandaşlar sırayla aşı oldu.

    Akbulut, burada yaptığı açıklamada, salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirterek, son bir yıldır sıkı tedbirler alındığını belirtti.

    Çatak'ta pozitif vakanın bulunmadığını ancak riskin devam ettiğini aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

    "Devletimiz çok güçlü. Vatandaşlarına aşı temin ediyor. Gelişmiş ülkelerde bile aşı bulma konusunda büyük sıkıntılar var. Ülkemizde 75 yaş üzeri yaşlılarımıza aşıları yapıldı. Şimdi ise 65 yaşına kadar düştü. Sağlık çalışanlarımız zor şartlarda dağ, taş demeden vatandaşlarımıza ulaşıp, aşılarını yapıyor. Ancak bazı vatandaşlarımız aşı olmak istemediklerini belirtiyorlar.  Aşı yaptırmak mecbur değil ama vatandaşlarımızı ikna etmek için Belediye Başkanımızla aşımızı vatandaşlarımızın gözleri önünde yaptırdık. Sağ olsunlar bizden sonra da onlar yaptırdı. İnşallah hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğiz. Canla başla çalışan, görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

    Belediye Başkanı Şeylan da ilçe genelinde maske, mesafe ve hijyen konusunda sıkı takipler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kovid-19 salgınından kurtulmak ve normal hayatımıza dönmek istiyorsak, aşımızı olacağız ve kurallara riayet ederek, bu salgından kurtulacağız. Sırası gelen vatandaşlarımızdan ricamız aşılarını yaptırmalarıdır" dedi.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (81)
    Etiketler:
    Van, ikna, Koronavirüs, Aşı, Türkiye
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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