EGM'den 'şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndüğü' haberine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, bir haber sitesinde yer alan ‘Şiddet mağduru kadınlar: Karakol kapısından dönmek’ başlıklı haber üzerine açıklama yapılmaya gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haber sitesinde görev yapan bir muhabirin, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki polis merkezlerine deneme amaçlı giderek, ‘başvuru yapmak istediği ancak bunun kabul edilmediği’ yönündeki iddiası üzerine inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Polis merkezlerinde, aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdurları tarafından yapılan başvuruların kabul edilmesi yönündeki hassasiyetin en üst düzeyde olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: