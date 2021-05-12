Bursa'da işyeri sahibi parasını isteyen işçisini hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda maaşını isteyen işçi, patronu ve yanındaki 2 arkadaşı tarafından darp edildi.

Bursa'da maaşını bir süredir işyerinden alamadığını iddia eden Suriye uyruklu Muhammed Fadi Bakır, patronu A.A.'nın bürosuna gitti. Yaklaşık bin TL'lik parasını istedi.

İşyeri sahibi ise parayı vermeyeceğini söyleyerek, 2 arkadaşı ile birlikte Suriyeli uyruklu genci, darp edip sokağa attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ettiler. İşyeri sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yüzünden yaralanan işçi ise polis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.