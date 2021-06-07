Hazer Amani: Cumhurbaşkanlığı yemeklerindeki harcamalar eleştirilmemeli

Şef Hazer Amani, Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği etkinliklerin yemek menüleri için yapılan harcamaları eleştirmenin doğru olmadığını belirtti.

'Ülkemizin mutfak zenginliğini tanıtmak için çok önemli'

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Amani, “Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerdeki yemek menüsü ve mutfak harcamaları zaman zaman sosyal medyada eleştiriliyor” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bence eleştirilmemeli. Devlet erkanı misafirlerini en iyi şekilde ağırlamalı. Protokol sonuçta. Menüdeki yemeklerle Anadolu'muzun güzel yemeklerini tanıtıyoruz. Burada tanıtmayacaksın da nerede tanıtacaksın? Yabancı misafirlerimiz geldiğinde onlara en güzel şekilde yemeklerimizi sunmak için önemli bir fırsat. Aynı anda hem kuzu eti, hem dana eti, hem tavuk eti, hem balık, hem de sebze yemeklerine menüde yer verilmesi gerekiyor. Birini koyup, diğerini koymazsan olmaz. Anadolu'nun çeşitliliğini gelen misafirlerin görmesi ve tatması, ülkemizin mutfak zenginliğini tanıtmak için çok önemli. Bu yüzden mutfak için yapılan harcamaları eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum."

'Sistem İngiltere'de rezalet, Amerika'da ise paran yoksa ölürsün'

"Türkiye'nin sağlık sistemini nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Amani, "Dünyanın birçok ülkesine gitmiş biri olarak şunu söylemek isterim ki, Türkiye'deki sağlık sistemi dünyanın birçok yerinden daha iyi. Sistem İngiltere'de rezalet, Amerika'da ise paran yoksa ölürsün. Ülkemizde inanılmaz iyi bir sağlık sistemi var. Doktorlarımız, hemşirelerimiz çok iyi ve yetkin. Bu süreçte mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına minnettarım" ifadelerini kullandı.