3 fakülte ve 2 enstitünün kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, bazı eğitim kurumları bünyesinde 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bugün yayımlanan karara göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde de Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.