Putin ve Erdoğan’ın 2018’deki görüşmeleri

Türkiye ve Rusya liderlerinin 2018'de gerçekleştirdiği ikili ve telefon görüşmeleri ve bu görüşmelerde ele aldıkları temel konular, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
2018'de Rusya ve Türkiye, ikili ilişkilerde olduğu kadar Ortadoğu’daki sorunların çözümü konusunda da önemli anlaşmalara imza atmayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin geçen yıl toplamda 26 kez görüştü.
Türkiye ve Rusya liderlerinin 2018'de gerçekleştirdiği ikili ve telefon görüşmeleri ve bu görüşmelerde ele aldıkları temel konular, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Venezüella'da geçen hafta yaşanan darbe girişiminin ardından dünyanın farklı ülkeleri değişik tepkiler verdi. ABD, AB ve bazı Orta Amerika ülkeleri darbe sonrası muhalefet lideri Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdıklarını söylerken Türkiye, Rusya ve İran gibi bazı ülkeler, seçilmiş devlet başkanı Maduro'nun yanında saf tuttu.
Sosyal medyadaki #10yearschallenge akımıyla, kullanıcılar fotoğraflarını paylaşarak 2009’dan 2019’a hayatlarında nelerin değiştiğini anlatıyorlar. Birçok siyasetçi ve ünlünün de dahil olduğu bu akıma Rusya’yı da dahil ederek, ülkedeki bazı yerlerin son 10 yılda nasıl değiştiğini fotoğraflarla sunuyoruz.
Rusya, ABD tarafından INF tartışmalarının odak noktası haline getirilen 9M729'u yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde ilk kez tanıttı. 9M729 füzesine dair bilgiler Sputnik'in hazırladığı infografikte.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının üzerinden 2 yıl geçti. Sputnik bu süre zarfında ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yaşanan değişiklikleri ve önemli olayları derledi.
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