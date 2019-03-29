Türk vatandaşları tatil için hangi ülkelere gidiyor?

Türk turistlerin tercih ettiği ülkeler ve 2017 yılına göre yaşanan değişiklikler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Türk vatandaşları arasında 2018'de en fazla rağbet gören dış turizm noktaları açıklandı. Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk üçte Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan yer alıyor.
Türk turistlerin tercih ettiği ülkeler ve 2017 yılına göre yaşanan değişiklikler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Uzun yıllar süren uluslararası yaptırımlara rağmen İran, deniz kuvvetlerinin saldırı kabiliyetini önemli ölçüde arttırmayı başardı. Sputnik, İran'ın donanmasını anlatıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da "52 yıl sonra ABD için Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımanın vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı. Uluslararası toplum, Trump'ın bu açıklamasına büyük tepki gösterdi.
NATO güçlerinin Yugoslavya bombardımanı 24 Mart 1999'da başladı ve 10 Haziran 1999'da sona erdi. Çeşitli verilere göre operasyon sırasında 2 bin 500'e kadar Yugoslavya vatandaşı yaşamını yitirdi.
NATO güçlerinin Yugoslavya’ya hava harekatı 24 Mart 1999’da başladı ve 10 Haziran 1999’a kadar sürdü. Farklı verilere göre, operasyon sırasında 2 bin 500’e kadar Yugoslavya vatandaşı hayatını kaybetti.
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