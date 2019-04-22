Türkiye'nin doğalgaz ithalatı

Bu arada, İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığını yazdı. Daha önce de ABD, enerji alanında İran ile işbirliğini yapan ülkelere yönelik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştu.
Türkiye'nin son üç yılda gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatında İran'ın yeri, Türliye'ye en fazla doğalgaz ihraç eden ülkeler ve Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalat hacminde sahip oldukları paylara dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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