Türkiye'nin doğalgaz ithalatı

İran'ın Ulusal Gaz Şirketi (IGC) yöneticisi Hasan Montazer Torbati Türkiye'nin İran'dan doğalgaz ithalatını artırmayı planladığını belirtti. Torbati, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye İran'dan daha fazla doğalgaz alma talebinde bulundu" diye konuştu.

Bu arada, İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığını yazdı. Daha önce de ABD, enerji alanında İran ile işbirliğini yapan ülkelere yönelik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Türkiye'nin son üç yılda gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatında İran'ın yeri, Türliye'ye en fazla doğalgaz ihraç eden ülkeler ve Türkiye'nin toplam doğalgaz ithalat hacminde sahip oldukları paylara dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.