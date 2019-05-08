Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket

Sputnik, yeni roketin teknik özelliklerini infografikte topladı.
Roskosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, Sputnik'e kurumun Soyuz-5 Light adlı çok kullanımlık ticari taşıyıcı roket geliştirmeyi planladığını belirtti.
Sputnik, yeni roketin teknik özelliklerini infografikte topladı.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, yeni orta menzilli karadan havaya füze sistemi olan S-350 Vityaz’ın devlet testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.
S-400, Rusya’nın geliştirdiği en etkili silahlardan biri. Küresel silah pazarındaki pek çok ülke, bu hava savunma sistemiyle ilgilendiklerini belirtti. ABD ise baskı ile müttefiklerini kendi hava savunma sistemi olan Patriot’u almaya yönlendiriyor.
26 Nisan 1986'da dünya, insanlık tarihinin en korkunç facialarının birine, Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazaya tanıklık etti.
Türkiye, Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi’nin ‘yönetimi sivillere iade edecek şekilde süreci sonlandıracağına’ dair taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirtti.
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