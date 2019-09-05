S-500 hava savunma sistemi

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine 2020'de girmesi planlanan ve en gelişmiş teknolojilere sahip olacak S-500 sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
S-500 (Prometey), yeni nesil 'karadan havaya' savunma sistemlerinden biri olup, Rusya'nın füze savunmasının kilit unsurlarından olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile mevcut S-400 anlaşmasının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin S-500 sistemlerini hem satın alıp hem de Rusya ile müşterek olarak üretmeyi hedeflediğini söylemişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine 2020'de girmesi planlanan ve en gelişmiş teknolojilere sahip olacak S-500 sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
ABD’nin Afganistan’daki askeri varlığı aylık 4 milyar dolara mâl oluyor. ABD, Afganistan’da savaş için harcadığı parayı barışçıl amaçlarla kullansaydı hangi projeler gerçekleştirilebilirdi?
Dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de halihazırda 3 milyon 649 bin Suriyeli bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ağustos ayında uluslararası medya temsilcileriyle paylaştığı bilgiye göre şimdiye kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 347 bin.
Moskova ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 krizinden sonra Rus yapımı Su-35 uçaklarının F-35’lerin verilmemesi hâlinde alternatif olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.
Kırgızistan'da evli kadınlar, evden 'eleçeklerini' takmadan çıkamazlardı. Öyle ki, sokakta yalnızca 'takiya' ile görülmeleri dahi ayıplama sebebiydi.
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