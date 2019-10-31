Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum

Bölgedeki sığınmacı kamplarının güncel durumu ile Kürt güçlerinin kontrolündeki arazilerde bulunan ve teröristlerin tutulduğu cezaevlerine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusunda DSG'nin kontrolündeki arazilerde yer alan 7 kampta 14 binden fazla IŞİD'linin kaldığı belirtildi. Bakanlığın verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda ayrıca 8 sığınmacı kampı bulunuyor.
Bölgedeki sığınmacı kamplarının güncel durumu ile Kürt güçlerinin kontrolündeki arazilerde bulunan ve teröristlerin tutulduğu cezaevlerine dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
23-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde Birinci Rusya-Afrika Zirvesi yapıldı.
Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık yedi saat süren görüşmenin ardından tarihi önemde olan Suriye ile ilgili mutabakata imza attı.
Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi konusunda tarihi önemde olduğu vurgulanan bir mutabakat imzaladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt oluşumlara karşı askeri harekat yürütüyor.
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