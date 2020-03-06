Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum

İdlib’deki durum, Heyet Tahrir Şam teröristlerinin 27 Şubat günü Suriye hükümet ordusuna saldırmasıyla aniden kötüleşmişti. Suriye ordusunun yanıt saldırılarında Türk askerleri hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Bunun üzerine Ankara, Suriye ordu mevzilerine karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını duyurmuştu.

5 Mart'ta Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdikleri 6 saate yakın süren görüşmelerin ardından ateşkes kararı çıktı. Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı ateşkes İdlib'de saat 00:01 itibariyle yürürlüğe girdi.