Yeni Rus korvet 'Retivıy'

Washington zaman zaman Rusya’nın ABD teknolojilerini kullanarak yeni silahlar geliştirdiği iddiasında bulunsa da konuyla ilgili bir kanıt sunulmuyor. Ancak ABD bizzat birçok kez yabancı askeri harikaların kopyalarını üretti, buna Sovyet ve Rus teknoloji harikaları da dahil.