Yeni Rus korvet 'Retivıy'

'Retivıy' korvetinin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
'Retivıy' korveti, proje 20380 kapsamında geliştirilen en yeni Rus korvet olma özelliği taşıyor. Bu projeye ait gemilerin Rus donanmasının yakın deniz bölgesindeki bel kemiğini oluşturması planlanıyor.
'Retivıy' korvetinin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ancak Kovid-19, daha önce ortaya çıkan enfeksiyonlara kıyasla en ölümcül ve bulaşıcı olanı değil.
Çin’in Hubey eyaletinde 25 Mart itibariyle 16 şehir için giriş-çıkış ve dolaşım kısıtlamaları kaldırıldı. Koronavirüsün merkez üssü olan Vuhan şehrindeki karantina 8 Nisan’da kaldırılacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızlı yayıldığı dünyanın birçok ülkesinde vaka sayısı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında bazı ülkelerde sert karantina uygulaması yürürlüğe getirilirken bazı ülkelerde ise önemli kısıtlayıcı tedbirler alınıyor.
Washington zaman zaman Rusya’nın ABD teknolojilerini kullanarak yeni silahlar geliştirdiği iddiasında bulunsa da konuyla ilgili bir kanıt sunulmuyor. Ancak ABD bizzat birçok kez yabancı askeri harikaların kopyalarını üretti, buna Sovyet ve Rus teknoloji harikaları da dahil.
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