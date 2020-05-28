Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip ülke

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Bu, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 15.6'sına karşılık geldi.

2019'da Türkiye ve AB ülkelerinde genç nüfus oranı verileri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.