2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi

Sputnik, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmine dair verileri infografikte topladı.
2020 yılının ilk yarısında iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve Rusya'nın Türkiye'ye ihracatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla azalma gösterirken Rusya'nın Türkiye'den ithalatı aynı seviyede kaldı
Sputnik, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmine dair verileri infografikte topladı.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, 21 Ağustos'ta resmen yürürlüğe giren Türkiye-Venezüella Ticari Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yasal zeminini güçlendireceğini söyledi.
Rus silah üreticisi ‘Kalaşnikov’ şirketi, AK-12 otomatik tüfeğini komşu ülkelere ihraç etmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini duyurdu.
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