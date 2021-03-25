AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde neler değişti?

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti bugüne kadar 3'ü olağanüstü, 7'si olağan olmak üzere 10 kurultay gerçekleştirdi. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosu belirlendi.

AK Parti'de daha önce 50 olan asıl üye sayısı 75'e, 25 olan yedek üye sayısı 35'e çıkarıldı. Mevcut MKYK kadrosundan 22 kişi liste dışı kaldı. MKYK’daki kadın sayısı da arttı. Bir önceki listede 15 olan kadın sayısı 24’e yükseldi.

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MKYK listesi 75 kişiye yükseltildiği için listeye 57 yeni isim dahil oldu. Yeni MKYK’da öne çıkan isimler şöyle: