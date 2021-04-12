ABD’nin Suriye’de ‘barış için’ verdiği savaş

Demokrasi yerine ölüm, ekonomik yıkım ve insani felakete neden olan ABD'nin 10 yıllık Suriye politikasının ağır bilançosu, Sputnik'in infografiğinde.
İç savaşın 11. yılına girdiği Suriye halkı, ABD'nin bu ülkede 'barış için' verdiği savaşın bedelini ödemeye devam ediyor.
Demokrasi yerine ölüm, ekonomik yıkım ve insani felakete neden olan ABD'nin 10 yıllık Suriye politikasının ağır bilançosu, Sputnik'in infografiğinde.
Uluslararası çabalara rağmen Yemen’de, 2014 yılından itibaren süren askeri çatışmalardan dolayı insani felaket devam ediyor.
Covid-19 ile mücadele kapsamında dünyada başlayan toplu aşılamada dokuz aşı kullanılıyor. Sputnik, hangi aşının hangi ülkelerde kullanıldığını, ayrıca ülkelerin nüfusundaki aşılananların oranının ne kadar olduğunu hazırladığı infografikte anlatıyor.
İsrail’de iki yıl içinde dördüncü erken parlamento seçimleri düzenlendi. Koalisyon hükümetinin İsrail parlamentosu Knesset’te güven oyu alabilmesi için 120 parlamenterden 61’inin destek vermesi gerekiyor.
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti bugüne kadar 3'ü olağanüstü, 7'si olağan olmak üzere 10 kurultay gerçekleştirdi. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosu belirlendi.
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