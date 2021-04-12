ABD’nin Suriye’de ‘barış için’ verdiği savaş

Covid-19 ile mücadele kapsamında dünyada başlayan toplu aşılamada dokuz aşı kullanılıyor. Sputnik, hangi aşının hangi ülkelerde kullanıldığını, ayrıca ülkelerin nüfusundaki aşılananların oranının ne kadar olduğunu hazırladığı infografikte anlatıyor.