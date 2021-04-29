Joe Biden'ın görevdeki ilk 100 günü

Göreve gelmeden önce birçok vaatte bulunan Biden'ın ilk 100 gününde farklı konularda yaptıkları, dünyanın gündemine oturdu.
Sputnik, Biden'ın 100 günlük performansını değerlendirdi.
Ocak ayında göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk 100 gününü 30 Nisan'da tamamlanıyor.
Göreve gelmeden önce birçok vaatte bulunan Biden'ın ilk 100 gününde farklı konularda yaptıkları, dünyanın gündemine oturdu.
Sputnik, Biden'ın 100 günlük performansını değerlendirdi.
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