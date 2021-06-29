2021'de Türkiye-Rusya ticaret hacmi ne kadar büyüdü?

Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu, 2021 yılının ocak-nisan aylarında yıllık bazda yüzde 22.5 büyüyerek 9 milyar 127 milyon dolara ulaştı.

Peki bu büyümede ihracat ve ithalatın payı ne? Rusya Türkiye'ye neyi ihraç edip neyi Türkiye'den ithal ediyor?

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) açıklamasına göre, Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat yüzde 21.1 artışla 7 milyar 189 milyon dolar, Türkiye’den Rusya’ya yapılan ithalat ise yüzde 27.8 artışla 1 milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti.

© Sputnik Türkiye-Rusya ticaret hacmi

FTS ayrıca, 2020 yılında Rusya'nın Türkiye'ye ihracatı ile Türkiye'den ithalatındaki başlıca kalemleri de sıraladı.

© Sputnik Türkiye-Rusya ticaret hacmi

Rusya Türkiye'ye en çok mineral yakıt ve yağlar gibi maddeleri ihraç edip, Türkiye'den en çok meyve ithal ediyor.