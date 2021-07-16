Nisan'dan bu yana Afganistan'daki durum nasıl değişti?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 yılı 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'na göre İstanbul, ülkenin hem en yüksek gelirlere, hem de en yüksek gelir eşitsizliğine sahip.