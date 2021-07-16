Nisan'dan bu yana Afganistan'daki durum nasıl değişti?

Nisan ayından bu yana Afganistan'daki durumun değişimi hazırladığımız infografikte.
ABD ve müttefiklerinin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle faaliyetlerini arttıran ve ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçiren Taliban, büyük şehirlere yönelik saldırılar düzenliyor.
Nisan ayından bu yana Afganistan'daki durumun değişimi hazırladığımız infografikte.
ABD ve müttefiklerinin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkedeki güvenlik durumu önemli ölçüde kötüleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 yılı 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'na göre İstanbul, ülkenin hem en yüksek gelirlere, hem de en yüksek gelir eşitsizliğine sahip.
Pandeminin turizm sektörüne olumsuz etkisine rağmen 2020 yılında Türkiye'yi tercih eden Rus turist oranında artış yaşandı.
Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret cirosu, 2021 yılının ocak-nisan aylarında yıllık bazda yüzde 22.5 büyüyerek 9 milyar 127 milyon dolara ulaştı.
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