‘ÖSO ve El Nusra Suriye'nin güneyinde ABD'nin himayesinde özerk bölge kurmak istiyor' iddiası

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve El Nusra'nın (yeni adıyla Fetih el Şam) Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kontrolünü arttırmaya devam ettiği ve burada ABD'nin himayesinde özerk bir bölge kurmak istedikleri iddia edildi.

Sputnik İnternational'da yer alan habere göre, askeri-diplomatik bir kaynak, Suriye'nin güneyindeki bölgelerdeki militanların ateşkes rejiminin ihlal edildiği bahanesi ile Dera, El Baas ve çevresindeki banliyöleri ele geçirmek için hükümet güçlerine karşı eş zamanlı bir saldırı gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Saldırının etkisini arttırmak için sivil halka karşı kimyasal silah kullanımıyla yeni bir provokasyona girişilebileceğini vurgulayan kaynak "El Nusra'nın Dera'daki ortak operasyon merkezi, nisan başında diğer örgütleri hükümet güçlerine karşı eş zamanlı saldırı gerçekleştirmeye davet etti. Planlanan saldırının amacı bölgeyi ele geçirmek ve başkenti Dera olan ABD'nin himayesinde, Şam'ın kontrolü dışında özerk bir bölge kurmak. Bunun benzer bir örneğini Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Kürdistanı'nda görüyoruz" dedi.